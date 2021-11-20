РИАМО - 20 ноя. Сейчас в столице пользуется популярностью кастомизация, когда старую одежду или обувь переделывают и украшают под личные нужды. С января по ноябрь 2021 года москвичи стали переделывать свою старую одежду и обувь в 7 раз чаще, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

Соответствующее исследование провели эксперты «Авито Услуг». Так, они выяснили, что за два года спрос москвичей на услуги кастомизации вырос в 20 раз.

Мастера готовы делать нашивки, украшать стразами, цепочками, пуговицами или брелоками старую одежду. Можно также попросить мастера сделать несмываемый рисунок или надпись на одежде, и получится уникальный мерч любимой группы или исполнителя.

По всей Москве во время нерабочих дней спрос на кастомизацию одежды вырос в 12 раз, предложений стало больше в 9 раз. Средняя цена начинается от 500 рублей за одну вещь. Однако эксперты «Авито Услуг» отмечают, что стоимость может меняться в зависимости от используемых материалов.

Кастомизировать можно не только одежду, но и обувь. Спрос на эту услугу в Москве с конца октября по начало ноября вырос в 38 раз. Обычно мастеров просят нанести на ботинки, кроссовки или кеды водостойкие рисунки любимых персонажей из мультфильмов и сериалов. Недавними фаворитами стал южнокорейский сериал «Игра в кальмара» и его герои. Средняя цена за такую работу начинается от 800 рублей. В магазинах ценник на подобную обувь в несколько раз выше.

Кроме того, мастер на «Авито» может за несколько недель сделать сумочку или рюкзак из любого материала на выбор: замша, кожа, бисер и леска, ткань или пряжа. Украсить изделие можно любыми элементами. С конца октября по начало ноября спрос на изготовление сумок на заказ в Москве вырос на 120%. Средняя цена начинается от 1 тыс. рублей и будет варьироваться в зависимости от сложности задумки.

Таким образом, чек может составить: кастомизация футболки или кофты обойдется в 500 рублей, рисунок на обуви — 800 рублей, изготовление необычной сумочки на заказ — около 1 тыс. рублей. Всего получится 2,3 тыс. рублей.