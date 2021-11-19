РИАМО - 19 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в июне этого года прошел ревакцинацию от коронавиурса препаратом «Спутник Лайт», сообщает РИА Новости.
«Я сам привился «Спутник Лайт», сделал ревакцинацию в июне месяце, и всем советую то же самое», - подчеркнул столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».
Мэр Москвы сообщил, что у него все прошло прекрасно.
Врачи советуют проходить ревакцинацию от коронавируса через полгода после введения первого компонента вакцины.
В городе сделать прививки от инфекции можно в поликлиниках и мобильных пунктах.
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