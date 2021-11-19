РИАМО - 19 ноя. В столице продолжается строительство объектов здравоохранения. В районе Измайлово новую поликлинику откроют уже в 2022 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пациенты современного медучреждения смогут получить помощь профильных врачей, пройти лучевую диагностику, сделать эндоскопию. Предусмотрят в здании и хирургический блок.

«Поликлиника спроектирована по единому городскому стандарту, который мы приняли два года назад. Это прежде всего удобство и комфорт для посетителей, доступность самых востребованных специалистов, современное оборудование для диагностики», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего в столице к 2024 году планируется построить свыше 30 новых поликлиник.