РИАМО - 19 ноя. В Московской области за неделю прошло свыше сотни аукционов по продаже и аренде недвижимости. Их организацией и проведением занимался комитет по конкурентной политике Подмосковья и администрации муниципалитетов, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

На абсолютном большинстве проведенных аукционов недвижимость предлагали в аренду, лишь примерно в 10% участки предполагалось передавать в собственность.

«Больше всего земельных участков для вовлечения в хозяйственный оборот подобрали и предоставили гражданам в аренду городские округа Наро-Фоминский - 12 земельных участков, Шаховская – 9 земельных участков и Раменский – 5 земельных участков. В городском округе Люберцы в аренду передали 5 объектов капитального строительства», – рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Бюджеты муниципалитетов от продажи недвижимости пополнились на 44,17 млн рублей. По итогам торгов за право собственности проданы 12 земельных участков в городских округах Богородский, Серпухов, Дмитровский, Клин, Егорьевск, Лотошино, Серебряные Пруды и Зарайск. Еще 2 объекта капитального строительства продали в Жуковском и Дзержинском.

Администрации Егорьевска, Лотошина и Серебряных Прудов также предложили 2 земельных участка для вовлечения в хозяйственный оборот, в остальных муниципалитетах на эти цели выделили по одному земельному участку.