РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Водителям подмосковного Красногорска напомнили о безопасности на дорогах с помощью светодиодных экранов и тематических листовок, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городскому округу.

В преддверии Всемирного Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий по инициативе сотрудников Госавтоинспекции горокруга Красногорск на светодиодных экранах, расположенных вблизи улично-дорожной сети округа, размещены информационные банеры, которые призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дороге.

Автоинспекторы при помощи тематических листовок напомнили участникам дорожного движения о том, что порядок на дороге начинается с каждого из нас.

«Стремиться к нему нужно не из-за угрозы штрафа или и иного наказания, а прежде всего потому, что нужно дорожить главной ценностью на земле - человеческой жизнью. И беречь ее, в том числе на дорогах», - заключается в материале.

Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, начиная с 2005-го года, в третье воскресенье ноября.