РИАМО - 19 ноя. С начала 2021 года в городском округе Воскресенск побывали порядка 403 тыс. туристов. Муниципалитет находится на юго-востоке Подмосковья, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

В 1938 году пристанционное село Воскресенское было преобразовано в город Воскресенск. Сегодня – это промышленный город.

Для знакомства с культурными достопримечательностями округа туристы чаще всего выбирали усадьбу Кривякино и ее парк.

Также гости региона интересовались гигантской горой белого цвета, расположенной в округе. Ее высота составляет порядка 200 м, а диаметр около 800 м. Она имеет искусственное происхождение, в основе фосфогипс. Внешне кажется, что это заснеженная вершина.

В округ приезжают и жители Подмосковья старшего возраста, экскурсии в Воскресенск входят в областную программу «Активное долголетие».

Всего регион с начала года посетили более 11 млн туристов. Они посещали Коломну, Дмитровский и Сергиево-Посадский округа, Зарайск, Серпухов, Истру и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

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