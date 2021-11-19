РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Штат врачей в новой поликлинике в деревне Путилково подмосковного Красногорска укомплектован почти на 60%, сообщила директор Красногорской городской больницы № 2 Елена Морозова.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дмитрий Волков посетил с рабочим визитом ряд объектов в Путилкове в пятницу.

«Плановая мощность поликлиники - 140 врачей, сегодня у нас их 80. Есть врачи, которые совмещают с работой в наших других подразделениях. Врачебный персонал полностью перекрывает потребности прикрепленного населения», - сказала Морозова.

Поликлинику на 600 посещений в смену на Спасо-Тушинском бульваре открыли в сентябре нынешнего года. Она является структурным подразделением ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2».

К поликлинике прикреплено и обслуживается около 45 тыс. жителей Путилкова.