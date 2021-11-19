РИАМО - 19 ноя. В этом месяце на дороги Подмосковья и столицы выйдут более 120 автобусов «Мострансавто», внешние борты которых забрендированны проектом «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Целью запуска брендированных автобусов является знакомство туристов и жителей региона с достопримечательностями и местами проведения зимнего отдыха в Московской области.

Два брендированных автобуса уже начали курсировать на маршруте «Мострансавто» №436 «Дом Правительства Московской области – Москва (м. Тушинская)».

Внешние борты транспортных средств большого класса украшены тематической символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью».