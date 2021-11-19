РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время рабочей поездки в Балашиху проинспектировал ход строительства школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Ольгино, возведение объекта идет с соблюдением графика, сообщает пресс-центр регионального парламента.

В здании оборудуют учебные классы, лаборатории, мастерские, два спортивных и актовый залы. Также будет благоустроена прилегающая территория.

«Новое здание будет отвечать всем современным требованиям качества и безопасности. Завершения строительства ждут местные жители: это поможет решить вопрос второй смены, разгрузит другие учебные учреждения округа», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что за ходом строительства жители могут наблюдать онлайн: подрядчик установил 3 камеры, которые 24 часа в сутки ведут трансляцию с объекта.

«Всего в Балашихе в 2021 году построено и введено 4 объекта, это школы и пристройки. В 2022 планируется построить еще 3 объекта за счет внебюджетных средств: здании на 1,1 тыс. мест в мкр. Саввино; школах в ЖК «Измайловский лес» на 1775 мест и ЖК «Новоград Павлино» на 1,6 тыс.мест.», - подчеркнул председатель Мособлдумы.



Брынцалов также отметил, что образовательное учреждение на 275 мест на Леоновском шоссе по программе должно быть построено в 2024-25 годах, но уже достигнута договоренность о переносе финансирования на более ранний срок, и важно, что обсуждение велось с жителями, а их инициативы будут реализованы.

В ходе рабочей поездки в городской округ спикер регионального парламента проинспектировал и строительство газовой котельной. Она вошла в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«Уже выполнены фундаменты основных конструкций, работа идет согласно графику. Котельная откроется раньше, чем ряд соцобъектов, которые она будет отапливать: Башихинскую районную больницу, детский сад и школу в мкр. Ольгино, на стройке которой мы сегодня побывали», - заключил Брынцалов.