РИАМО - 19 ноя. Московский суд вынес решение об аресте на 2 месяца в отношении министра культуры Крыма Веры Новосельской, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, в СИЗО она пробудет до 17 января 2022 года.

Новосельская была задержана 18 ноября. Ее подозревают в незаконном получении 25 млн рублей от компании, которая должна была заняться реконструкцией театра.

За полученные деньги глава крымского Минкульта обещала строителям свое покровительство.