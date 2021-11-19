РИАМО - 19 ноя. Минсельхозпрод Подмосковья и ООО «Траст Квадро» заключили соглашение по строительству молочно-товарной мясной, племенной козьей фермы. На проект планируют потратить 310 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По заключенному соглашению стороны будут взаимодействовать в реализации инвестиционного проекта по строительству молочно-товарной мясной, племенной козьей фермы.

Объект будет построен в городском округе Серебряные Пруды. Строительство займет 12 месяцев. Помимо этого, там же планируют построить цех по производству молочной и мясной продукции.

Ферма рассчитана на 2 тыс. голов дойного козьего стада. Ожидается, что ежегодно ферма будет производить 1 млн литров молока и 180 тонн мяса. Объем финансирования проекта составит 310 млн рублей.