РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Минэкологии Московской области передало в Росприроднадзор материалы проверки по многочисленным жалобам жителей округа на загрязнение реки Пехорка. По результатам лабораторных анализов проб воды будет принято решение об административном наказании Балашихинскому водоканалу, сообщает пресс- служба министерства экологии и природопользования региона.

По словам заместителя председателя правительства Московской области – министра экологии и природопользования Андрея Разина, Пехорка – предмет особого внимания министерства, поскольку в 2019 году река подверглась экологической реабилитации, и ее состояние отслеживается постоянно.

«Установлено, что сброс недостаточно очищенных сточных вод происходит с канализационно-насосной станции, расположенной в деревне Фенино»,- сказал Разин.

Он добавил, что этот объект эксплуатирует предприятие «Балашихинский водоканал», который подлежит федеральному надзору.

«Материалы проверки и составленный протокол осмотра направлен в Росприроднадзор, где по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении», - подчеркнул Разин.

По имеющейся информации, сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям уже взяли пробы воды в Пехорке выше и ниже по течению точки сброса. По результатам лабораторных анализов будет вынесено решение об административном наказании.