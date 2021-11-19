РИАМО - 19 ноя. В Московской области проводится ремонт школ и детских садов по госпрограмме «Образование Подмосковья». До конца года осталось провести работы в 7 учреждениях, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В программу включаются учреждения, где уровень износа превышает 70%. Многие строения еще только предстоит отремонтировать, эта работа будет продолжена в будущем.

«В Подмосковье 23 образовательных объекта будут отремонтированы в 2021 году: это 8 детских садов и 15 школ. На сегодняшний день после капремонта уже открыли свои двери 3 детских сада и 13 школ, еще в 5 детских садах и 2-х школах планируем завершить ремонтные работы до конца года», –отметила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В 2022 году в Московской области ремонт школ будет продолжен. Так, по президентской программе работы пройдут в 70 учреждениях.