РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. 80-летняя женщина-пешеход погибла после наезда автомобиля на улице Заводской в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщили «РИАМО в Красногорске» в пресс-службе ГУ МВД Росси по Московской области.

ДТП произошло утром в пятницу у дома 18 по улице Заводской. Пенсионерка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ее сбил автомобиль Land Rover. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате оперативно-разыскных мероприятий местонахождение водителя установлено. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для разбирательств.