РИАМО - 19 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи продолжают проявлять интерес к вакцинации от коронавируса, каждую неделю записываются около 150 тыс. человек, сообщает РИА Новости.

«Интерес к ней (вакцинации – ред.) не ослабевает. Достаточно много граждан записывается, за неделю порядка 150 тыс. – это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч людей, но помимо вакцинации с первого раза, необходимо заниматься и ревакцинацией», - сказал Собянин на телеканале «Россия 1».

По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет 67,1%. Полную вакцинацию от Covid-19 прошли 5 538 247 горожан, первый компонент вакцины поставили 6 080 506 человек.

Массовая вакцинация в России началась в начале этого года. Уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 50,2%.

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