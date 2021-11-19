РИАМО - 19 ноя. Финальная защита туристских проектов ежегодного конкурса «Раменье. Туризм. Новации» состоится в туристско-информационном центре «Раменское» 20 ноября, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по туризму.

В 2021 году в финал конкурса вышло 10 лучших проектов: экскурсионные маршруты, фестивали, проект по созданию музея, разработке сувенирной продукции Раменского городского округа.

Мероприятие проводится с 2017 года. Его ключевой целью является привлечение внимания к туристским ресурсам и вопросам развития туризма в Раменском городском округе.

За пять лет проведения конкурса на него было подано почти 80 проектов, а в его рамках реализовано более 10 проектов, в том числе молодежная акция «Ночь туризма», ставшая одним из крупнейших городских мероприятий в Раменском округе. Данная акция стала финалистом акции Russian Event Awards 2021.

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