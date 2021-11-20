РИАМО - 20 ноя. Как минимум две знаменательные даты, которые отмечаются в этот день, связаны с детьми. Всемирный день ребенка рекомендовала в 1954 году ввести в календари всех стран Генеральная Ассамблея ООН. И этот же праздник дал начало Дню педиатра – врача, который следит за благополучием и здоровьем детей.

Всемирный день ребенка

Через пять лет после предложения о введении этого дня Генассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка. ООН напомнила главам государств о том, что дети и подростки – самые уязвимые члены общества. Их права и их жизни зависят от общества, в котором они живут.

По информации ООН, каждый год 11 млн детей умирают не дожив до 5 лет, еще десятки миллионов остаются физически и умственно больными. Особенно остро проблемы детей стоят в бедных странах, где нет условий для жизни и развития малышей. 20 ноября внесено в календарь для того, чтобы напомнить о них и обратить внимание на нужды детей.

День педиатра

Во многих странах день, направленный на обеспечение благополучия детей, неразрывно связан с чествованием врачей, которые встают на стражу здоровья подрастающего поколения. Именно на них ложится ответственность за жизнь детей с момента их появления на свет.

Отдельно ВОЗ призывает обратить внимание на подход к кадровому подбору педиатров. Эта работа требует не только значительных медицинских знаний, но и особых психологических навыков и личностных качеств. 20 ноября по всему миру проводятся симпозиумы и форумы по обмену опытом для педиатров.

День работника транспорта в России

Этот профессиональный праздник был закреплен в календаре за 20 ноября приказом Минтранса в 2020 году. Множество более узкоспециализированных дат в этой сфере существовало и раньше. Общий день был призван сплотить различные виды отрасли и подчеркнуть важность каждого из них.

20 ноября 1809 года император Александр I учредил первый в России единый государственный орган в транспортной сфере – Управление водных и сухопутных коммуникаций. Именно с того дня в стране начала формироваться единая транспортная структура. А сегодня 20 ноября поздравляют всех, кто так или иначе связан с грузовым и пассажирским транспортом РФ.

Федотов день

20 ноября вспоминают одного из святых мучеников – Федота. Он был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в III веке в Мелитине. Его принуждали отречься и в результате обезглавили.

С Федотова дня в деревнях начинали прясть, святой считался покровителем рукоделия. В это же время на реках и озерах вставал лед. По тому, как вставал лед, предсказывали будущий урожай. Если грудами и кочками – лето будет хлебным.

День Windows

20 ноября 1985 года в розничную продажу впервые поступила система Windows. Билл Гейтс анонсировал ее еще за 2 года до этого, но отмечается день Microsoft Windows именно 20 ноября.

Интересно, что рисунок рабочего стола Windows XP стал самым просматриваемым снимком в истории. Его автор Чарльз Орейра неплохо на этом заработал.

Начало Нюрнбергского процесса

20 ноября 1945 года в Международном военном трибунале в Нюрнберге начался международный судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Почти год за преступления против мира и человечности судили Геринга, Гесса, фон Риббентропа, Розенберга, Бормана и других фашистских преступников.

Приговор был оглашен 30 сентября – 1 октября 1946 года. Большинство обвиняемых приговорили к казни либо пожизненному заключению. Нюрнбергский процесс уникальный пример международного суда, признавшего агрессию тягчайшим уголовным преступлением.

Задержан серийный убийца Чикатило

20 ноября 1990 года был наконец задержан маньяк, садист и жестокий убийца Андрей Чикатило. Его имя стало нарицательным для серийных маньяков. Было доказано 53 убийства, совершенные им, по сведениям следователей их было больше.

Кровавая история маньяка длилась с 1978 по 1990 годы. Он выбирал для своих страшных преступлений женщин и детей. А операция «Лесополоса», которую вели с 1985 года, стала самой масштабной в истории советской милиции. Чикатило был казнен 14 февраля 1994 года.

День рождения Майи Плисецкой

20 ноября 1925 года в Москве в семье консула родилась Майя Михайловна Плисецкая. Весь мир узнал ее после танца «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса. После окончания Московского хореографического училища она попала в кордебалет Большого театра и стала ведущей балериной.

Зрителям Плисецкая запомнилась партиями Одетты и Одилии в «Лебедином озере» Чайковского, Авроры в «Спящей красавице» Раймонда, Хозяйки медной горы в «Каменном цветке» Прокофьева, Кармен в постановке кубинского балетмейстера Альберто Алонсо и многими другими. Ее труд в качестве балерины и хореографа отмечен званием Народной артистки СССР и множеством наград различных государств.

День рождения Патриарха Кирилла

75 лет назад в семье священника в Ленинграде родился Владимир Гундяев. После окончания школы он поступил в духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию. В 1969 год Владимир был пострижен в монашество под именем Кирилл.

Пройдя долгий путь, написав множество книг, поспособствовав постройке боле 150 храмов он был возведен в сан митрополита. Он инициировал создание Всемирного русского народного собора в 1993 году, главой которого стал Патриарх Алексий II.

После смерти Алексия II тайным голосованием Кирилл был избран Местоблюстителем патриаршего престола, а затем и Патриархом русской православной церкви. Сегодня он празднует день своего рождения.