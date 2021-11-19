РИАМО - 19 ноя. Глава комиссии КПРФ, которая расследует инцидент с Валерием Рашкиным, Юрий Синельщиков считает, что его наказание за незаконную охоту зависит от того, снимут ли с него депутатскую неприкосновенность, сообщает Газета.Ru.

«Может ли за это быть уголовное наказание? Сомнительно, что это уголовная вина. А моральная вина точно может быть, по партийной линии его могут за это наказать. У нас много различных наказаний: начиная от замечания, выговора и заканчивая исключением из партии», — сказал Синельщиков.

Глава комиссии напомнил, что Рашкин не проверил наличие лицензии, по которой охота на лося была бы разрешена. При этом он подтвердил, что выстрелил в животное, ведь был уверен в правомерности своих действий.

Синельщиков также отметил, что поддержит решение о привлечении Рашкина к ответственности, если его вина будет доказана.

«Пока я не уверен, что он виновен. Но если виновен, пусть отвечает по закону. Я десять лет в Думе, и два человека от нашей фракции за это время были привлечены к уголовной ответственности. И каждый раз я выступал в поддержку решения о привлечении, потому что там были основания», – добавил Юрий Синельщиков.

Ранее Рашкин рассказал, что посетил Саратовскую область для отдыха после выборов. Там он встретился с друзьями. Депутат подчеркнул, что не употреблял алкоголь. По его словам, из-за плохой погоды депутат перепутал лося с кабаном и застрелил его из карабина с оптическим прицелом.