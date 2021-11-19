РИАМО - 19 ноя. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с сервисом «VK Работа» и исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос о том, сколько трудоспособных россиян хотели бы переехать в другой город ради работы, а также составили топ российских городов, которые чаще всего выбирают для трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ОК.

В исследовании приняли участие 1 390 пользователей рунета в возрасте от 18 до 35 лет: работники сфер торговли, транспорта и связи, промышленности, госслужбы, информационных услуг, строительства, ЖКХ, сферы развлечений и масс-медиа и других.

По итогам опроса стало известно, что 56% пользователей рунета не думают о переезде на данный момент, чуть более четверти (26%) хотят переехать в другой город, 18% пока затрудняются с ответом. При этом, если бы у респондентов была возможность работать удаленно через интернет, то 63% из них предпочли бы остаться в своем городе, и лишь 21% — все равно бы уехали.

В пятерку самых желанных городов для переезда вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Пользователей привлекает в этих городах уровень жизни (35%), зарплата (32%), климат (30%), наличие рабочих мест (27%) и возможность быстрее построить карьеру (17%).

Согласно данным сервиса «VK Работа», самую высокую зарплату в этих городах среди рабочих профессий предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками. Так, при переезде во Владивосток можно устроиться на работу бульдозеристом (средняя зарплата 139 500 рублей), плиточником (со средним доходом чуть более 119 000 рублей) и моряком (получая в районе 100 000 рублей). В Краснодаре специалисты по работе с торговыми площадками могут получать в среднем 120 000 рублей, а помощник бурильщика — 107 000 рублей. В Санкт-Петербурге руководитель материально-технического обеспечения может получать около 110 000 рублей. На все вакансии можно откликнуться прямо внутри социальной сети.

Четверть опрошенных (24%) заявили, что будут искать работу в новом городе через соцсети, более половины (51%) — что ориентируются на специализированные сайты по поиску работы, более трети опрошенных (37%) сказали, что также подключат к поиску друзей и знакомых. При этом 12% респондентов пока не задумывались об этом вопросе.

В ОК можно искать вакансии прямо в социальной сети с помощью сервиса «VK Работа» в разделе «Работа» в основном меню. Соискатели могут выбрать любую из десятков сфер деятельности по разным типам занятости: удаленную работу, работу на карантине, вакансии вахтовым методом или работу в другом городе с дальнейшим переездом.

На вопрос, какие основные трудности респонденты готовы преодолеть при переезде в другой город ради работы, они отмечают, что готовы к долгим разлукам с близкими (36%), что придется снимать жилье (36%), что они смогут претендовать лишь на невысокую должность (22%), а также будут вынуждены сильно экономить первое время (35%). Еще 17% респондентов отметили, что готовы даже одолжить деньги ради переезда.

Более половины (52%) из тех, кто мечтает переехать на новое место, хотят остаться жить там навсегда. Но при этом 43% респондентов заявили о том, что вернулись бы в родные края рано или поздно. И 5% опрошенных пока не думали об этом.

VK Работа — сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации. Ориентирован на рынок «синих воротничков» — линейного персонала. Основан в 2017 году. В мае 2019 года сервис стал частью экосистемы VK. В августе 2020 совместно с соцсетью «ВКонтакте» запустил одноименный сервис по поиску работы в социальной сети, а в ноябре 2020 — совместно с Одноклассниками сервис «ОК Работа». Также интегрирован в сервис объявлений Юла и Почту Mail.ru.