РИАМО - 19 ноя. За помощью к врачам Коломенской больницы обратился 57-летний мужчина с жалобами на острую боль в ухе. Во время осмотре выяснилось, что туда проник таракан, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Житель почувствовал боль после пробуждения. На приеме специалиста он предположил, что к нему в ухо залез таракан, пока мужчина спал ночью. Врач-отоларинголог провел осмотр и, действительно, обнаружил насекомое в слуховом проходе. Чтобы вытащить таракана, пришлось использовать аттиковый зонд. После этой процедуры слуховой проход промыли.

Последствиями от пребывания насекомого в ухе могут стать не только дискомфорт и боль, но и повреждения барабанной перепонки и слухового прохода. Это приведет к воспалению и снижению слуха.

«Поэтому для оказания первой медицинской помощи человеку необходимо незамедлительно обратиться в больницу, поскольку попытки вытащить насекомое самостоятельно с помощью спички или пинцета могут привести к травмам перепонки», – рассказала врач-оториноларинголог Татьяна Ильичева.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали из больницы.