РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Безопасность пассажирских перевозок проконтролируют в подмосковном Красногорске в рамках профилактического мероприятия «Автобус» с 22 по 28 ноября, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Управлением Госавтоинспекции Московской области определены основные цели, среди которых, прежде всего, снижение аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

Во время мероприятия инспекторы красногорского отдела ГИБДД усилят контроль за соблюдением водителями автобусов требований ПДД. Будут отработаны наиболее аварийные участки автодорог, конечные остановочные пункты маршрутного транспорта.

Особое внимание уделят вопросу обеспечения безопасности пассажиров, а именно: техническому состоянию автобусов, соблюдению водителями режима труда и отдыха.

В рамках мероприятий будет проведена работа по выявлению автобусов и маршруток с внесенными в конструкцию транспортного средства изменениями, не зарегистрированными в ГИБДД.