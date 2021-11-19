РИАМО - 19 ноя. За 7 месяцев работы программы лояльности «Коммунальный бонус» жители Подмосковья получили свыше 240 тыс. купонов от партнеров программы. Самым популярным предложением остается OZON (79,5 тыс. купонов), сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Второе место заняла «Чистая линия» - 63,2 тыс., затем идет Фрогого – 62,9 тыс. купонов. На четвертую позицию в рейтинге популярности поднялась подписка на онлайн-кинотеатр «IVI» (6,9 тыс. купонов). Завершает пятерку лидеров пиццерия «Domino’s pizza».

Получить бонусы жители Подмосковья могут после своевременной оплаты услуг ЖКХ. Можно выбрать новое предложение или оставить уже полюбившееся. На страницу программы лояльности пользователи кабинета МосОблЕИРЦ попадают сразу после онлайн оплаты. Там есть не только перечисленные предложения, но и купоны от партнеров из сферы красоты, магазинов товаров спорта, кафе и ресторанов.

«Для удобства жителей мы активно развиваем дистанционные форматы обслуживания, в частности, «Умную платежку». Личным кабинетом на сайте МосОблЕИРЦ, мобильным приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн» и кнопкой моментальной оплаты пользуются уже порядка 2 млн человек», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Для первой регистрации в личном кабинете нужно воспользоваться любой квитанцией МосОблЕИРЦ за последние 3 месяца, указать мобильный телефон и адрес электронной почты, затем заполнить регистрационную форму.

«Программа «Коммунальный бонус» дает возможность пользователям личного кабинета МосОблЕИРЦ каждый месяц получать купоны на покупки», - подчеркнул Велиховский.