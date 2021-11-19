РИАМО - 19 ноя. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося на столицу мокрого снегопада, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В ночь на субботу ожидается дождь и мокрый снег. Может выпасть за сутки четверть месячной нормы осадков.

Сейчас на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Кроме того, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.

Сотрудникам электросетевых компания поручили приготовить источники аварийного питания.

Московские ведомства непрерывно мониторят ситуацию на дорогах. При необходимости их обработают от гололеда.