РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. По заболеваемости коронавирусом (по абсолютным значениям) Подольск занимает в Московской области 7 место, а также 39 место в расчете на 100 тысяч населения, сообщил глава округа Николай Пестов.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в округе несколько стабилизировалась, но остается напряженной. Всего выявили 21 517 случаев заболевания.

Продолжается компания по вакцинации от Covid-19. Прививку от коронавирусной инфекции сделали 168 тыс. подольчан – это 64,5% взрослого населения. Из них 46 222 человека старше 60 лет. Повторную вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» прошли 10 825 человек.

Записаться на прививку можно через единый региональный колл-центр по номеру 8(800) 550-50-30, по телефону 122, а также через портал государственных услуг Московской области, также можно посетить выбранный пункт вакцинации лично.

Перечень пунктов вакцинации, работающих в Подольске, доступен на сайте администрации округа – ссылка в шапке профиля, а также в Telegram-канале «ВАКЦИНАЦИЯ. ПОДОЛЬСК».

В этих же пунктах до 30 ноября можно сделать прививку от гриппа.

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