РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Более 100 тыс. подольчан воспользовались онлайн-сервисом на портале «Госуслуги» для участия во Всероссийской переписи населения, сообщил глава округа Николай Пестов.

14 ноября завершилась Всероссийская перепись населения. Теперь Росстату предстоит в сжатые сроки обработать огромный массив собранных данных. Они поступили от переписчиков и контролеров, работавших с жителями на территориях стационарных переписных участков, из электронных переписных листов, бумажных анкет.

Перепись стартовала 15 октября. Из трех способов передачи данных очное общение с переписчиками оказалось традиционно наиболее востребованным. Популярным стал и онлайн-сервис на портале «Госуслуги» – с его помощью прошли перепись более 100 тыс. подольчан.

«Большое спасибо всем, кто принял участие в переписи, предприятиям и учреждениям, обеспечившим ее проведение и особенно переписчикам – в нашем округе вместе с контролерами ими работали более 760 человек. Они достойно справились с ответственной задачей даже в напряженной эпидемиологической обстановке», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Окончательные итоги переписи подведут в 2022 году.