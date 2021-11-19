РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье в 2022 году может вступить в силу закон об обязательной идентификации домашних и сельскохозяйственных животных. Это должно помочь людям более ответственно относиться к содержанию своих питомцев, сообщила пресс-служба Минсельхоза Московской области.

В настоящее время присвоить животному уникальный номер в России можно добровольно.

С помощью радиочастотной идентификации можно получить данные о питомце, его хозяине, сведения о вакцинации, особенности животного, а также историю его болезни. Хозяевам животных необходимо привести любимца в клинику, где врач проведет процедуру. Вся информация хранится на чипе, который устанавливается шприцом под кожу между лопаток питомца.

Отмечается, что в 2021 году в государственных ветеринарных лечебницах Подмосковья чипирование прошли 2836 питомцев. Эта процедура поможет найти питомца, если он потеряется, позволит путешествовать с животным и обеспечит безопасность людей и питомца от общих заболеваний. Также идентификация даст возможность более предметно говорить о контроле за животными без владельцев.

Оформить заявку в государственную ветлечебницу для чипирования животного можно, позвонив в Единый контакт-центр Государственной ветеринарной службы по телефону +7 (495) 668-01-25.