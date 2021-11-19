РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 ноя. В Домодедове установили 8 экопунктов. Они находятся в школах и местных ДК, сообщил глава городского округа Михаил Ежокин.

«Продолжаем установку экопунктов в социальных объектах. Уже установили аппараты в СОШ №№1, 4, 8, 10, в домах культуры «Авиатор», «Заря», «Пахра» и «Константиновском». <...> Такие автоматы скоро появятся и на спортивных объектах. Считаю важным с ранних лет формировать у наших детей культуру обращения с отходами», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Экопункт принимает пластиковые бутылки и алюминиевые банки, взамен выдает купоны с баллами, которые можно потратить в магазинах и ресторанах быстрого питания. Собранное вторичное сырье направляют на переработку.