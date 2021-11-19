РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Власти Подольска проверили готовность управляющих компаний к работе в зимний период и ожидаемому обильному снегопаду в субботу, дворников посоветовали перевести на работу во дворах домов, где они проживают, сообщает администрация округа.

Всего в управляющих организациях округа работает 564 дворника. Представители власти узнали, есть ли у них ручной инструмент и средства малой механизации для расчистки снега.

Также оценили запасы материальных средств резерва на складах. В настоящее время более 350 тонн пескосоляной смеси имеется у управляющих компаний. Заключены договоры на поставки дополнительно порядка 500 тонн. Во время обильных снегопадов управляющие компании привлекают к работе клининговые организации, которые также проверили. В ближайшее время всю полученную в ходе проверки информацию обобщат для работы.

Замглавы администрации округа по ЖКХ Владислав Лукьяненко проверил состояние готовности сотрудников и техники в МУЖРП №4. На территориях управляющей компании, которой руководит Юрий Лавокин, будут работать 54 дворника, их уже обеспечили двумя видами лопат и метлами. В уборке снега задействуют 7 единиц крупной снегоуборочной техники и 3 единицы техники малой механизации — щетки и шнекороторные снегоочистители. Во время обильных снегопадов привлекут к работе 5 единиц дополнительной техники, договор с клининговой компанией заключили.

Лукьяненко выяснил, что некоторые рабочие живут далеко от обслуживаемой территории. Поэтому рекомендовал дать дворникам для обслуживания территорию, максимально приближенную к их домам. Тогда уборка пройдет быстрее, особенно во время обильных снегопадов.