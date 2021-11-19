РИАМО - 19 ноя. Госавтоинспекция Москвы составила социальный портрет пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия. Чаще всего ранения на дорогах получают водители транспортных средств, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

Данные собрали за период с января по октябрь 2021 года. Обычно травмы на московских дорогах получает мужчина в возрасте от 46 лет. Его водительский стаж составляет не менее 10 лет, а на момент аварии он находился за рулем максимум один час. У него среднее специальное образование, его можно отнести к сотрудникам рабочей профессии.

Как правило, этот водитель получает ранения из-за других автомобилистов со столь же высоким стажем управления транспортным средством.

С начала 2021 года в Москве зарегистрировали 6947 ДТП. Ранения разной степени тяжести в них получили около 7900 человек.