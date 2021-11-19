РИАМО - 19 ноя. Воздерживаясь от фотографирования своих персональных данных, многие пользователи все же иногда проговаривают их вслух. Этого может быть достаточно для утечки данных к мошенникам, сообщила «Газета.Ru».

Пользователи, которые зачитывают вслух номера паспортов, банковских карт или пин-коды, могут стать жертвами киберпреступников. Злоумышленники могут воспользоваться полученной информацией за считанные минуты, чтобы похитить деньги или провести несанкционированные операции в различных сервисах. Для этого преступники устанавливают шпионское программы на телефоны граждан и получают доступ к микрофону.

«Все мы знаем, что мобильные приложения запрашивают доступ к некоторым функциям смартфона. Многие пользователи сразу ставят запреты на доступ к списку контактов, местоположению и камере, считая эти данные наиболее конфиденциальными. Однако риск доступа к микрофону сильно недооценен», – рассказал директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев.

Чтобы убедиться, что к микрофону на вашем телефоне не имеют доступ шпионские приложения, нужно проверить настройки доступов. Если приложение без иконки или с неизвестным названием имеет разрешение на использование микрофона, это наверняка вредоносное ПО.