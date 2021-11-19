РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров в пятницу оценили итоги масштабной реконструкции ДК «Кучино», учреждение назвали самым уникальным в округе из-за установленного сценического оборудования, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Полное обновление ДК «Кучино» заняло почти два года. За это время удалось капитально отремонтировать здание, заменить кровлю, инженерные коммуникации и сделать фасад. При этом удалось сохранить исторический облик учреждения, оставив первоначальный вид, а кабинеты оснастили по современным требованиям.

Сейчас рабочие активно готовят ДК к открытию, которое запланировано на начало декабря. В здании заканчивают внутреннюю отделку, проводят пуско-наладочные работы современного оборудования, благоустраивают прилегающую территорию, где обустроят небольшой сквер и разместят игровые комплексы для детей. Все это удалось воплотить благодаря региональной программе «Культура Подмосковья».

«Все красиво сделали. Здесь уютно и светло. Самое главное, что после реконструкции Дом культуры будет иметь возможность для развития и воспитания тех, кто хочет заниматься своим развитием. Если раньше сюда ходили около 1,2 тыс. человек, то сейчас мы понимаем, как увеличить их число в два раза», - рассказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что учреждение будет использовано на 100%. Есть возможность занять досуг родителей на прилегающей территории, она уже к весне будет сделана так, что на ней смогут проводить свое время жители.

По словам директора по развитию компании-подрядчика Дениса Пястуна, это самый уникальный Дом культуры на сегодняшний день, потому что здесь установлено сценическое оборудование, дающее акустическую картину за счет распространения звука к каждому креслу.

«Постановочное освещение здесь подойдет для любых выступлений. Главное украшение сцены – светодиодный экран, который будет выполнять различные функции. Это будет помогать коллективам выходить на новый уровень выступлений. Предыдущее оборудование было очень устаревшим и его не хватало. Можно сказать, практически ничего не было, а теперь все новое, современное», - подчеркнул Пястун.

Финансирование проекта ведется из регионального и местного бюджетов. Реконструкция ДК в Балашихе ведется уже несколько лет. По программе «Культура Подмосковья» в округе отремонтировали ДК «Балашиха», Дом офицеров в Северном, а в 2022 году планируют приступить к работам в КДЦ «Заря».