РИАМО - 19 ноя. Служебные собаки выполняют важную задачу по обеспечению безопасности региона. Чтобы поддержать здоровье животных, в Подмосковье был проведен комплекс мероприятий по контролю за их здоровьем, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

С начала 2021 года 63 служебные собаки прошли диспансеризацию в государственных ветклиниках региона. 277 животных прошли комплексную вакцинацию, в том числе от бешенства.

«Проведен комплекс мероприятий по контролю за состоянием здоровья, проведена профилактика инвазионных заболеваний. По результатам проведенной диспансеризации, даны рекомендации по содержанию и кормлению животных», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Профилактику служебные собаки прошли в Домодедове, Ступине, Серебряных Прудах, Одинцове, Талдоме, Дубне, Щелкове и Шатуре.