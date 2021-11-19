РИАМО - 19 ноя. 20 декабря состоится ежегодный Всероссийский открытый дистанционный конкурс, посвященный Дню Героев Отечества, «Слава Героям Отчизны!». Он проводится в рамках Всероссийского творческого проекта «Мы за великую державу», сообщает пресс-служба региональной общественной организации «Творческий союз работников культуры и искусств».

День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Основной целью конкурса, посвященного этому празднику, является усиление работы, направленной на воспитание патриотических чувств граждан России на примере героев Отечества, сохраняя преемственность поколений.

Заявки на конкурс можно подать до 20 декабря включительно. Сам конкурс начнется в 13:00 20 декабря. В конкурсе могут принять участие граждане РФ: одаренные дети, подростки, творческая молодежь, взрослые участники. Каждый участник может предоставить на конкурс любое количество произведений.

В конкурсе есть следующие номинации: «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр».

Для участия в конкурсе нужно отправить заявку с пометкой «Конкурс «Слава Героям Отчизны!» на почту aragorn-studio@mail.ru. В ответ придут подтверждение принятия заявки и реквизиты для оплаты. Кроме того, будет присвоен регистрационный номер. Подробности о форме подачи заявки и других организационных моментах можно посмотреть в группе в «ВКонтакте» и на сайте.

Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке администрации президента РФ, Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, комитета по культуре Государственной думы РФ, министерства культуры РФ, министерства обороны РФ и т. д.