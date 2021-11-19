РИАМО - 19 ноя. Пассажиры «Мострансавто» совершили более 75 млн поездок на межрегиональных маршрутах с начала этого года, сообщает пресс-служба предприятия.

Более 28,7 млн раз пассажиров регистрировали социальными картами жителя Московской области и москвича. Чаще всего для оплаты поездок использовали бесконтактные банковские карты и устройства с NFC-чипом – таких операций зафиксировали более 27 млн.

Маршрутом с самым большим количеством трансакций стал № 344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. «Ховрино»)», им жители и гости Московского региона воспользовались 3,8 млн раз. Следом идет маршрут № 501 «Люберцы (м-н Турист) – Москва (м. «Выхино»)» с показателем в 2,6 млн поездок. На третьем месте оказался маршрут № 17«ст. Реутово – Москва (м. «Новогиреево»)», по которому пассажиры проехали более 2,5 млн раз.

Более 60 тыс. поездок до села во Владимирской области и обратно было совершено по маршруту № 120 «Автовокзал г. Сергиев Посад – д. Жуклино». Этот маршрут стал самым популярным среди тех, что выходят за пределы Подмосковья.

Всего на обслуживании «Мострансавто» находятся более 160 межрегиональных и смежных межрегиональных маршрутов. Они проходят по территориям Москвы, Подмосковья, а также четырем прилежащим регионам – Владимирской, Рязанской, Тверской и Ярославской областям.