РИАМО - 19 ноя. Испытательная лаборатория Егорьевской ветстанции «Терветуправление №3» подтвердила компетентность в соответствии с областью аккредитации, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Независимая экспертиза показала, что лаборатория соответствует критериям аккредитации и требованиям ГОСТа «Животные. Методы лабораторной диагностики бешенства».

В лабораторию с начала 2021 года доставили 174 пробы биоматериала из разных областей Подмосковья. Ее сотрудники провели 516 исследований и зарегистрировали 6 положительных экспертиз на бешенство.

Бешенство – смертельно опасная инфекция. Чтобы заразиться, достаточно укуса, царапины или выделения слюны из слизистых оболочек. Точная и своевременная диагностика помогает эффективно бороться с инфекциями.