РИАМО - 19 ноя. Столичные следователи предъявили обвинение бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой, а также экс-заместителю гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгению Заку. Их подозревают в мошенничестве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В правоохранительных органах полагают, что три года назад обвиняемые вступили в преступный сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым для хищения денег института. Они использовали свое служебное положение и заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России для их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников вуза.

В течение двух лет им необоснованно выплачивали зарплату. Однако на самом деле эти люди никакую работу не выполняли. Ущерб от их действий оценивается более чем в 20 млн рублей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц.