РИАМО - 19 ноя. Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест начальника отдела антикризисного управления ГУ МЧС РФ по Москве Виктора Самарина, он подозревается в получении взятки, сообщает Nation News.

Под домашним арестом Самарин будет находиться до 18 января 2022 года.

Ранее сообщалось о двух сотрудников столичного главка МЧС, которых задержали за получение взятки. Оба дела между собой не связаны. Сумма одной взятки составила 50 тыс. рублей, второй – 70 тыс. рублей.