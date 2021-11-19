РИАМО - 19 ноя. Электронные устройства могут снизить способность людей концентрировать внимание, а также понижают когнитивные и вербальные навыки человека, сообщает Газета.Ru.

Особый риск цифровые девайсы представляют для детей и подростков. Их мозг активно меняется во время обучения, а гаджеты вредят образовательному процессу. В частности, из-за их использования могут постепенно разрушаться нейронные связи, ведь мозг не получает достаточной нагрузки.

«В последствии этого и наступает цифровая деменция — заболевание, которое сопровождается расстройствами памяти, сложностями в восприятии информации и отсутствием критического мышления», – сказал нейробиолог, завкафедры психиатрии Ульмского университета, внештатный эксперт клиники Verba Mayr Манфред Шпитцер.

Для профилактики развития цифрового слабоумия эксперт рекомендует родителям ограничивать времяпрепровождение в интернете и исключать электронные устройства из обучения. Взрослым же, которые не могут по разным причинам отказаться от использования электронных устройств в жизни, Шпитцер порекомендовал периодически полностью исключать гаджеты из быта. Такой метод помогает восстановить работу мозга.