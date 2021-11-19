РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Парковку на 25 автомобилей оборудовали у филиала №1 Балашихинской областной больницы по просьбам жителей округа, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Михаилом Антиповым проверил качество ремонта асфальтового покрытия на автостоянке для посетителей больницы.

«Обращение об отсутствии гостевой парковки и неудовлетворительном состоянии покрытия на территории больницы поступило этим летом в ходе встречи с жителями Балашихи и было включено в предвыборную программу партии «Единая Россия». На сегодня уже можно сказать, что наказы выполнены», - сказал Ефимов.

Он добавил, что за счет средств муниципального бюджета для медучреждения была оборудована гостевая парковка примерно на 25 автомобилей. А региональный бюджет выделил средства на асфальтирование территории больницы.

Парламентарий поблагодарил Антипова за содействие и комплексный подход в решении вопроса и отметил, что в округе сложилась хорошая практика объединения муниципального и регионального бюджетов для реализации важных проектов для города.

«В следующем году по принципу софинансирования будут капитально отремонтированы два учреждения: поликлиника №3 и здание, где располагается наркологический диспансер и травматологическое отделение Балашихинской областной больницы», - заключил Ефимов.