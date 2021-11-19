РИАМО - 19 ноя. С 22 ноября по 12 декабря в школах по всей России будет проходить новый этап всероссийского проекта «Урок цифры». Темой нового урока от компании VK станет разработка игр, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Школьники со всей России смогут узнать, как создаются игры, какие есть жанры и платформы, а также какие профессии существуют в этой сфере. Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, а также ведущие российские ИТ-компании.

На новом «Уроке цифры», который проводит компания VK, школьники узнают все о разработке игр – от этапов создания компьютерных игр до профессий, задействованных в этом процессе. Урок подготовлен при поддержке проектов экосистемы VK – международного бренда MY.GAMES в лице пензенской студии разработки мобильных игр BIT.GAMES, образовательной платформы «Учи.ру» и облачной платформы VK Cloud Solutions.

Школьники с 1 по 11 класс смогут примерить на себя разные профессии из индустрии игр. По сюжету тренажера этого года ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры» попадают в обстановку игры «Домовята» (разработана студией BIT.GAMES). Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место ее разработчиков.

Так, младшеклассники попробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. Учащиеся 5–8 классов перевоплотятся в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов, а старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры. Они попробуют стать руководителями собственных игровых студий, наймут команду, поставят правильно задачи и смогут распределить ресурсы таким образом, чтобы быстрее и эффективнее создать с нуля собственную игру.

Как и в прошлом году, «Урок цифры» пройдет онлайн. Принять участие могут все желающие с компьютера, планшета или смартфона.

Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе министерства просвещения Российской Федерации, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.