РИАМО - 19 ноя. По данным Федеральной таможенной службы, за 9 месяцев 2021 года экспорт продукции агропрома Подмосковья в Казахстан составил 256,5 млн долларов. Это на 21,6 млн долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхоза Московской области.

За 9 месяцев года было экспортировано 200 тыс. тонн продукции. Большую часть из них составили напитки (66,2 млн долларов), кондитерские изделия (34,3 млн долларов), сыры (20,3 млн долларов), корма для домашних животных (15,5 млн долларов) и кисломолочная продукция (12,3 млн долларов).

Экспорт в Казахстан составляет 22,4% от всего экспорта агропромышленного комплекса.

Основные экспортеры: ЗАО «Московская Пивоваренная Компания», ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», ООО «Данон Трейд», АО «Конти-Рус», ООО «Хохланд Руссланд», ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», ООО «Кампина».