РИАМО - 19 ноя. Правительство Московской области подписало соглашение с ООО «АПК Индиго». Компании предоставят участок для строительства многофункционального производственно-складского комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Соглашение обеспечит реализацию инвестиционного проекта «Строительство многофункционального производственно-складского комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции».

На территории предприятия будут производить мясные и рыбные полуфабрикаты, рыбное филе, морепродукты, мясную и рыбную кулинарию, посол и копчение рыбы, а также фасовку готовой продукции.

Ежегодно предприятие будет производить около 6 тыс. тонн мясной продукции и 8 тыс. тонн рыбной продукции и морепродуктов. Комплекс создаст 400 рабочих мест для жителей Подмосковья и увеличит налоговые и неналоговые поступления в региональный бюджет. Всего же в рамках инвестиционного проекта вложат 400 млн рублей.