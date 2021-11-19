РИАМО - 19 ноя. 30 ноября в России пройдет акция #ЩедрыйВторник – это информационная кампания, целью которой является развитие культуры благотворительности и добровольчества на основе сотрудничества представителей некоммерческого сектора, бизнеса, средств массовой информации и местных сообществ, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические юридические и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств.

Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников. Некоммерческие организации используют этот день для привлечения внимания к своей деятельности, привлечения средств, новых доноров и волонтеров.

В общей сложности в период 2016-2020 гг. к инициативе #ЩедрыйВторник присоединилось более 4 тыс. организаций из всех регионов страны, которые провели тысячи благотворительных событий от Калининграда до Камчатки. В результате общих усилий участников в дни проведения акций пожертвования в благотворительные организации возрастают в среднем в 2 раза.

Организатором инициативы в Российской Федерации выступает фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» – российская некоммерческая организация, деятельность которой заключается в управлении благотворительными программами, организации грантовых конкурсов, консультационных проектов, проведении исследований. Инициатива #ЩедрыйВторник реализуется при поддержке единого оператора грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества - фонда президентских грантов.

Отчеты о проведенных мероприятиях в рамках #ЩедрогоВторника, пошаговые инструкции для проведения мероприятий, а также обучающие вебинары размещены в разделе «Идеи и инструменты» на официальном сайте инициативы, доступном по адресу.

Лучшие примеры мероприятий, организованных участниками кампании #ЩедрыйВторник в предыдущие годы, представлены в разделе «Лучшие истории» на официальном сайте инициативы, доступном по адресу.