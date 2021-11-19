РИАМО - 19 ноя. Мошенники придумали новый вид афер и теперь рассылают фальшивые письма якобы от Пенсионного фонда РФ, в которых говорится о необходимости заплатить НДФЛ с пособий на детей и пенсионных выплат, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В письмах говорится, что нужно заплатить 13% НДФЛ от летних выплат президента на детей школьного возраста и от выплат детям дошкольного возраста, а также от осенних выплат пенсионерам.

Нужно помнить, что, по статье 217 Налогового кодекса РФ, государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом.

«Специалисты ГУРБ изучают новые виды мошенничества, появляющиеся не только в Московской области, но и в других регионах, чтобы своевременно предупредить жителей Подмосковья о способах обмана и выманивания денежных средств. Будьте внимательными и бдительными! Доверять можно только официальным сайтам и порталам», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.