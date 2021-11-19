РИАМО - 19 ноя. Для обеспечения надежного энергоснабжения в Подмосковье 20 ноября задействуют 443 аварийно-восстановительных бригады, сообщили РИАМО в пресс-службе ПАО «Россети Московский регион».

«К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2,3 тыс. человек и 2,1 тыс. единицы спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения», — заявили в пресс-службе.

Для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов, жизнеобеспечивающих население заготовлены 124 передвижных дизель-генераторных установки общей мощностью 37 142 кВт.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.​

В субботу в Московском регионе пройдет мокрый снегопад. Ожидается выпадение четверти месячной нормы осадков.