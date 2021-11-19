РИАМО - 19 ноя. При приеме на работу сотрудника, который раньше работал на государственной службе, нужно соблюсти ряд требований. За нарушение требований можно получить штраф, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Так, бывшие государственные или муниципальные служащие в течение двух лет после увольнения со службы при заключении трудового или гражданско-правового договора обязаны сообщать новому работодателю сведения о факте прохождения такой службы. Эта обязанность закреплена в положениях ст. 12 федерального закона о противодействии коррупции и ст. 64.1 Трудового кодекса РФ и налагается на тех, чьи должности включены в специальные перечни. Несоблюдение бывшими служащими указанных требований влечет прекращение трудового (гражданско-правового) договора.

Эти ограничения позволяют исключить предпосылки к лоббированию интересов конкретной организации в период нахождения на службе, тем самым снижая возможность возникновения конфликта интересов у служащих.

Работодатель, независимо от установленного размера заработной платы и своей организационно-правовой формы, при заключении трудового договора обязан в течение 10 дней сообщить представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы гражданина о заключении с ним трудового договора по основному месту работы или по совместительству.

Информацию о заключении гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание услуг необходимо направить на последнее место службы в случае, если стоимость выполняемых работ или оказываемых услуг по нему превышает 100 тыс. рублей в месяц.

При этом обязанность нового работодателя уведомить бывшего нанимателя служащего возникает независимо от последнего места его работы и количества заключенных им за этот период трудовых договоров.

Ответственность

В случае несоблюдения работодателем или заказчиком услуг установленных требований предусмотрено наложение административного штрафа как на его должностных лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, так и на само юридическое лицо – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Для исключения коррупционных рисков органами прокуратуры осуществляется надзорная деятельность за соблюдением ограничений при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих.

«В Московской области организовано централизованное направление органами исполнительной власти Московской области в прокуратуру Московской области списков бывших служащих, о трудоустройстве которых не поступали обязательные в силу требований антикоррупционного законодательства уведомления», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Нарушения

Нарушения при трудоустройстве бывших служащих выявляются в ходе проведения прокурорских проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции на поднадзорных территориях. Несмотря на то, что виновных должностных лиц штрафуют, число выявленных правонарушений остается стабильно высоким.

Так, на территории Можайского городского округа в ходе прокурорской проверки установлен факт приема на работу бывшего служащего в муниципальное учреждение без уведомления прежнего работодателя о заключении с ним трудового договора. Чеховская городская прокуратура в ходе аналогичной проверки выявила случай приема бывшего служащего в организацию, о чем не был уведомлен прежний работодатель.