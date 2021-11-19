РИАМО - 19 ноя. Согласно статистике МВД о состоянии преступности в России, число криминальных деяний в стране снизилось на 1,9% за 10 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«На 6,4% сократилось число убийств и покушений на убийство, на 11,6% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Сохраняется тенденция к снижению разбоев, число которых по сравнению с прошлым годом сократилось на 17,3%, грабежей – на 19,5%, краж – на 2,4%, в том числе квартирных – на 16,7%», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что также находится под контролем ситуация с преступностью на улицах. Так, в 2021 году в парках, скверах, на улицах и площадях зарегистрировано на 7,9% преступлений меньше, чем год назад. Число уголовно наказуемых деяний в общественных местах сократилось на 6,3%.

Также исходя из социально-криминологических в 2021 году на 15,6% уменьшилось число преступлений, совершенных лицами до 18 лет. На 8,2% меньше преступлений зарегистрировали от лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и на 9,8% меньше преступлений от людей, бывших под воздействием наркотиков.

Отмечается, что достичь улучшений в этой области позволила работа участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.

В 2021 году практически каждое четвертое преступление в России происходит с использованием IT-технологий. Для раскрытия преступлений в этой сфере в МВД действуют специальные подразделения по работе с высокими технологиями.

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