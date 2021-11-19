РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Каток с искусственным льдом зальют на стадионе образовательного центра «Вершина» в деревне Путилково подмосковного Красногорска, сообщил директор центра Алексей Клецкин.

Временно исполняющий полномочия главы горокруга Дмитрий Волков посетил с рабочим визитом ряд объектов в деревне Путилково в пятницу.

«Подрядчик обещает, что закончит работы до 11 декабря. Это будет полноценный каток - катание на коньках, хоккей, фигурное катание. Его площадь около 2 тыс. кв. м. Планируется, что жители смогут посещать его свободно», - сказал Клецкин.

Он отметил, что жители Путилкова обращались с просьбой залить каток к руководителю муниципалитета.

«Заливка катка здесь происходит для наших жителей, это очень важно. Ребятишки должны больше времени проводить на свежем воздухе, это залог здоровья», - подчеркнул Волков.

В образовательный центр «Вершина» входят школа на 1100 детей, в которой учатся 1087 учеников, и три дошкольных отделения - два полноценных садика на 350 и 165 воспитанников, а также группа по присмотру и уходу на 225 детей.