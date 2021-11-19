РИАМО - 19 ноя. Адвокат Альберт Якубов, который представляет в суде интересы Валерии Башкировой, рассказал о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда, сообщает Газета.ru.

Валерия Башкирова была признана виновной в ДТП на пешеходном переходе в Солнцево. Авария произошла в июле этого года. Тогда автомобиль девушки сбил троих детей, двое из них скончались. Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление с просьбой назначить автомобилистке вместо 5 лет заключения в колонии-поселения 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Якубов заявил, что решение обжаловать приговор он и обвиняемая приняли как ответную реакцию на представление прокурора.

«Здесь как обычно: прокуратура обжаловала из-за мягкой силы назначенного наказания, а адвокат обжалует из-за строгости назначенного наказания. Я приведу в суде аргументы в пользу своей позиции, а решение примет судебная инстанция», — рассказал адвокат Альберт Якубов.

Он также рассказал, что встречался с Башкировой 18 ноября. По его словам, девушка «в прекрасном расположении духа, тихая, спокойная».