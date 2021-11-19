РИАМО - 19 ноя. В Московской области запустят новую программу по замене устаревшего аналогового медицинского оборудования на современное цифровое, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Сейчас в регионе из примерно 1 тыс. единиц тяжелого оборудования, 279 являются аналоговыми. В их число входят рентген-аппараты, маммографы и флюорографы. Программа рассчитана на 2022-2024 года.

«У аналоговой аппаратуры ниже пропускная способность, хуже качество изображения, выше доза облучения. В следующем году мы планируем заменить 73 таких аппарата», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Ранее в учреждения здравоохранения Московской области поступило новое офтальмологическое оборудование. В больницах появились 278 новых компьютеризированных тонометров, автоматизированных рефрактометров, операционный микроскоп и другие аппараты. Большая часть техники была куплена по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 гг.